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اليوم.. بوتين يبدأ أول زيارة للسعودية منذ 12 عاما

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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الإثنين 14 أكتوبر 2019

الملك سلمان بن عبد العزيز وبوتين

اليوم.. بوتين يبدأ أول زيارة للسعودية منذ 12 عاما

متابعات_الخليج 365

يبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت لاحق اليوم، زيارة إلى العاصمة الرياض تستمر حتى صباح الثلاثاء هي الأولى له منذ 12 عاما.

 

ويلتقي بوتين خلال الزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي لتوقيع عدد من الاتفاقيات.

 

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وتتطرق اللقاءات إلى التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والتعاون العسكري.

 

وكان يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي قال في تصريحات له "إنه يتم تحضير نحو 30 وثيقة، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية وتجارية، لتوقيعها خلال زيارة بوتين إلى السعودية".

 

ووفقا لمدير صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، فإن الصندوق سيوقع خلال الزيارة اتفاقيات بنحو ملياري دولار".

 

 يشار إلى أن آخر زيارة قام بها الرئيس الروسي إلى السعودية كانت في فبراير/شباط 2007، فيما زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود روسيا عام 2017.

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