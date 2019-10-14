شكرا لقرائتكم نظام الأسد إلى الشمال.. قواته تقترب من الحدود التركية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت وكالة فرانس برس، الاثنين، أن قوات النظام السوري تقترب من الحدود التركية، في حين أفادت وسائل إعلام تابعة للنظام بأن قوات النظام دخلت تل تمر في ريف الحسكة، قرب الحدود بشمال شرقي سوريا لمواجهة العدوان التركي.

كما أشارت صحيفة "الوطن" السورية الموالية إلى أن "وحدات من الجيش السوري دخلت مدينتي منبج وعين العرب بريف حلب".

بدورها ذكرت وكالة "سبوتنيك" أن الجنود السوريين انتشروا في بلدة تل تمر بريف الحسكة.

وأوضحت الوكالة الروسية أن قافلة عسكرية كبيرة من ضباط وعناصر الفوج الخامس هجانة "حرس حدود" في جيش النظام، انطلقت في الساعات الأولى من فجر الاثنين من مركز الفوج وسط مدينة الحسكة باتجاه المناطق الشمالية من المحافظة ووصلت إلى بلدة تل تمر الواقعة جنوب شرقي مدينة رأس العين الحدودية.

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كما أضافت أن انتشار النظام سيبدأ من بلدة تل تمر ومدينتي الدرباسية ورأس العين شمالي الحسكة، بهدف صد الهجوم التركي ومنعه من التوسع باتجاه هذه المناطق.

إلى ذلك، أشارت مواقع كردية إلى أن جيش النظام السوري سينتشر برفقة القوى الأمنية التابعة للإدارة الذاتية داخل مدينة منبج وليس فقط الشريط الحدودي.

قوات سوريا الديمقراطية (فرانس برس)

الاتفاق مع دمشق عسكري وليس سياسياً

وفي هذا السياق، قال مسؤول كردي سوري بارز إن اتفاقاً عسكرياً مبدئياً مع دمشق يقتصر على انتشار الجيش على طول الحدود وإن الجانبين سيبحثان القضايا السياسية في وقت لاحق.

وأوضح بدران جيا كرد لرويترز أن الاتفاق يقضي بدخول قوات النظام المناطق الحدودية من بلدة منبج إلى ديريك في شمال شرقي البلاد.

كما أضاف أن السلطات التي يقودها الأكراد اضطرت للبحث عن سبل لحماية المنطقة بعد أن منحت الولايات المتحدة الضوء الأخضر لهجوم تركي هناك.