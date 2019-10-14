رئيس بلدية القاع: لبناء منطقة عازلة بين الحدود اللبنانيّة - السوريّة

أشار رئيس بلدية القاع ​بشير مطر​ إلى أنّ "هناك سوريين يقومون ببناء بيوت لهم في أراضٍ ومساحات تعتبر للبلدية، وخطورة الوضع تكمن في محاذاة هذه الأراضي للحدود اللبنانية - السورية"، معتبرا ان "بعض اللبنانيين في القاع يشكّلون غطاءً لهؤلاء بسبب توافق المصالح بينهم، إنّ هؤلاء اللبنانيين ينتمون حتماً إلى جهات سياسية هي نفسها تطالب وتعمل على تأمين العودة الآمنة للسوريين"، لافتا الى انه "تقدمت باقتراح لبناء منطقة عازلة بين الحدود اللبنانية والسورية لتتحرّر هذه الأراضي من شاغليها أكانوا لبنانيين أم سوريين".

وناشد مطر وزارة المالية نقل العقارات من كونها جمهورية إلى بلدية لتتمكّن البلدية من استثمارها وإقامة مشاريع تحتاج اليها البلدة.