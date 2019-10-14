باسيل: زيارتي إلى سوريا قريبة

أعلن رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية ​جبران باسيل​، في تصريح تلفزيوني، أنّ "زيارتي إلى ​سوريا​ قريبة".

وكان باسيل قد لفت في كلمته خلال الاحتفال المركزي الّذي أقامه "التيار الوطني الحر" أمس في الحدت، بذكرى 13 تشرين الأول، إلى أنّ "قبل نكبة فلسطين كان للبنان رئتان، والآن أصبح برئة واحدة، فسوريا هي رئة لبنان الاقتصاديّة: خسرنا الرئة الأولى بسبب إسرائيل، فهل نخسر الرئة الثانية بسبب جنون الحقد أو جنون الرهانات الخاطئة والعبثيّة، فنختنق وننتهي ككيان؟".

وأكّد "أنّني أريد أن أذهب إلى سوريا لكي يعود الشعب السوري إلى سوريا كما عاد جيشها، ولأنّي أريد للبنان أن يتنفّس بسيادته وباقتصاده".