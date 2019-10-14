النشرة: قوة إسرائيلية مشطت الطريق العسكري ما بين تلال الوزاني ووادي العسل

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنّ "قوّة إسرائيليّة مدعومة بسيارتَي "جيب هامر" مشطّت الطريق العسكري ما بين تلال الوزاني ووادي العسل، مرورًا بالغجر والعباسية"، موضحًا أنّ "عناصر الدورية كانوا يتوقّفون من حين إلى آخر عند البوابات الحديديّة المثبّتة على هذا السياج، لتفقّد أجهزة المراقبة المثبتة عليه".
وبيّن أنّه "قابله في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة مشتركة لقوات "اليونيفيل" والجيش اللبناني، في محاور عين عرب، الماري والعباسية، وصولًا حتّى تلة بسطرا لمراقبة الوضع".
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