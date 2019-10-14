ريفي: "حزب الله" يحمِّل لبنان واقتصاده أعباء تبعيته لإيران

رأى الوزير السابق ​اشرف ريفي​ أن "تهديد "​حزب الله​" للنظام المصرفي ال​لبنان​ي تحت عباءة العهد القوي، وتكليفه وزير الخارجية ​جبران باسيل​ ترميم نظام ​بشار الأسد​، هو أبعد من إنقلاب على شركاء التسوية. إنه تهديد لودائع اللبنانيين المهددة أيضاً بفعل ​الأزمة​ الإقتصادية".

كما اعتبر في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "حزب الله" يحمِّل لبنان واقتصاده أعباء تبعيته ل​إيران​، ويرمي صنارة رئاسية لباسيل، وبتهديده ​القطاع المصرفي​ ينسف آخر المكتسبات الضئيلة للتسوية".