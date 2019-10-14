جبارة: مستمرون بتوزيع الادوية الى حين التوقف عن امدادنا بالسعر الرسمي

أكد نقيب مستوردي الادوية ​كريم جبارة​ في حديث اذاعي ضمن برنامج "نقطة على السطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود "اننا سنستمر بتوزيع الادوية من أجل تأمين حاجة السوق الى حين التوقف عن امدادنا بالسعر الرسمي"، معتبرا ان "الحل بمتناول اليد لكن لماذا التأخير بالتطبيق".



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