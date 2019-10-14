الحجار: "البلد على شفير الإنهيار والبعض عميشتغلها سياسة"

رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "البلد على شفير الإنهيار والبعض عميشتغلها ​سياسة​. بيتفرد بالمواقف أملآ بمكاسب متخيّلها. بدهم يقنعوا الناس إنو النازح ما بيرجع على بلده إذا ما طبّعنا مع النظام اللي هجّره. طروحات تبعد الناس عن بعضها بدل ما تواجه مجتمعة مشاكل البلد الاقتصادية".

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