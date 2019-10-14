اندلاع حرائق في بلدات عكارية التهمت مساحات كبيرة من الأعشاب اليابسة

إندلعت عدة حرائق ليلا في بلدات عكارية بسبب إرتفاع ​درجات الحرارة​ واشتداد سرعة الرياح في المنطقة، واتت على الشكل الاتي:

حريق في خراج ​بلدة الدوسة​ أتى على مساحة من الأعشاب اليابسة وامتد ليطال أشجار السنديان، وقد عمل عناصر ومتطوعو ​الدفاع المدني​ في مركز البيرة على إخماده.

كما إندلع حريق في ​بلدة القبيات​ إلتهم مساحة من الأرض العشبية اليابسة وعمل عناصر الدفاع المدني في مركز القبيات على إخماده.

وأيضا حريق في خراج بلدة السنديانة العكارية إلتهم مساحة من الأعشاب اليابسة وامتد ليطال مساحة من أشجار السنديان وقد تمكن الدفاع المدني في مركز القبيات على إخماده.

وحريق في خراج بلدة عين تنتا أتى على الأعشاب اليابسة وأشجار الزيتون وعمل الدفاع المدني في مركز دير جنين على إخماده.