اعلن ممثل اتحاد خبراء الغرف الاوروبية في ​لبنان​ القاضي نبيل بو غنطوس، انه واعتبارا من مطلع هذا الاسبوع ، سيباشر بسلسلة اتصالات ب​الهيئات الاقتصادية​ في لبنان وفي القطاعات كافة، وبرؤساء ​غرف التجارة والصناعة والزراعة​ ورجال الاعمال للتباحث معهم بما يمكن للاتحاد ان يقدمه في مجال المساعدة للبنان للخروج من ازماته.

واوضح ان لقاءاته ستشمل ايضا، الهيئات العاملة في المجالات المدنية والتنموية والاجتماعية والتربوية وحتى تلك العاملة في قطاعات الاسكان، مؤكدا انه سيحمل معه الى الاتحاد، في الزيارة التي سيقوم بها قريبا، جملة من المشاريع التي تتطلب اما دعما من خلال هبات واما تمويلا من خلال قروض، لعرضها هناك على الجهات المختصة، وتأمين ما يلزم للموافقة عليها.

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كانت هذه تفاصيل خبر جولة ميدانية لبو غنطوس لدرس إمكانية مساعدة بعض القطاعات الإنتاجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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