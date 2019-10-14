حنكش بحث مع جبق موضوع المكتب الصحي الشاغر الموجود في سراي الجديدة

إلتقى عضو كتلة ​حزب الكتائب​ النائب ​الياس حنكش​ وزير الصحة العامة ​جميل جبق​ في مكتبه في الوزارة برفقة عضو المكتب السياسي بيار جلخ حيث بحث معه موضوع رفع السقوف المالية المنخفضة لبعض المستشفيات الموجودة في ​قضاء المتن​، إذ أنها لا تكفي لتأمين الخدمات المطلوبة منها، كما أثار حنكش موضوع المكتب الصحي الشاغر الموجود في سراي الجديدة في قضاء المتن.

ولفت حنكش إلى أن كل ما يحتاجه المكتب هو موظفاً ليفعل دوره ويعطي الموافقات الإستشفائية بدل دفع المواطنين إلى التوجه نحو ​وزارة الصحة​، ولتسهيل إجراء المعاملات وتخفيف معاناة أهالي وسكان المنطقة. وأشار حنكش إلى أن الموضوع أصبح بعهدة الوزير، بانتظار الحل.