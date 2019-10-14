الجبير: زيارة بوتين للسعودية ستكون تاريخية ومميزة وتساهم بدفع علاقات البلدين

أكّد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية ​عادل الجبير​، أنّ "زيارة الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ إلى ​السعودية​ ستكون تاريخيّة ومميّزة، وتساهم بدفع علاقات البلدين". وكان قد لفت في تصريح له من موسكو، إلى أنّ "العلاقة بين ​روسيا​ والسعودية خلال الـ12 سنة الماضية نمَت بشكل كبير، ولدى السعودية وروسيا روابط مشتركة"، مركّزًا على أنّ "أمورًا مشتركة تجمع البلدين كالطاقة واستقرار أسواق النفط العالمية، وأمن منطقة الشرق الأوسط". وأشار إلى "العدد الكبير من مسلمي روسيا الّذين يؤدون كلّ عام مناسك الحج والعمرة، وإلى نمو التجارة الثنائيّة بين البلدين".

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