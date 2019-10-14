ذكرت "الوكالة العربية السورية للأنباء- سانا" أنّ "وحدات من الجيش السوري دخلت بلدة تل تمر في ريف الحسكة الشمالي الغربي، لمواجهة العدوان التركي وسط ترحيب الأهالي".
من جهتها، أفادت "وكالة الأنباء الفرنسية- أ.ف.ب" بأنّ "القوات الحكومية السورية تقترب من الحدود التركية".
وكان قد أكّد مصدر عسكري ميداني لـ"النشرة"، في وقت سابق، أنّ "الجيش السوري المتواجد في القامشلي والحسكة بدأ بالتجمع للانتشار في القامشلي وعلى الحدود السورية في شمال الحسكة"، لافتًا إلى أنّ "مدينتي القامشلي عند الحدود السورية التركية والحسكة قد شهدتا احتفالات حتّى ساعات متأخّرة من الليل، احتفاء بإعلان الجيش توجّهه إلى شمال ومواجهة القوات التركية المعادية".
كانت هذه تفاصيل خبر وحدات من الجيش السوري دخلت تل تمر بريف الحسكة وتقترب من الحدود التركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.