وحدات من الجيش السوري دخلت تل تمر بريف الحسكة وتقترب من الحدود التركية

ذكرت "الوكالة العربية السورية للأنباء- سانا" أنّ "وحدات من ​الجيش السوري​ دخلت بلدة تل تمر في ريف ​الحسكة​ الشمالي الغربي، لمواجهة العدوان التركي وسط ترحيب الأهالي".

من جهتها، أفادت "وكالة الأنباء الفرنسية- أ.ف.ب" بأنّ "القوات الحكومية السورية تقترب من الحدود التركية".

وكان قد أكّد مصدر عسكري ميداني لـ"النشرة"، في وقت سابق، أنّ "الجيش السوري المتواجد في ​القامشلي​ والحسكة بدأ بالتجمع للانتشار في القامشلي وعلى الحدود السورية في شمال الحسكة"، لافتًا إلى أنّ "مدينتي القامشلي عند الحدود السورية التركية والحسكة قد شهدتا احتفالات حتّى ساعات متأخّرة من الليل، احتفاء بإعلان الجيش توجّهه إلى شمال ومواجهة ​القوات التركية​ المعادية".