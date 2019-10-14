بوتين: بن سلمان طرح علي سؤالا بعد هجوم "أرامكو"

دبي - بواسطة محمد فارس © /FW1F/Peter Graff الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمانبوتين: بن سلمان طرح علي سؤالا بعد هجوم "أرامكو"

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، طرح عليه سؤالا عقب الهجمات على "أرامكو" ليرى ما إذا كانت موسكو جاهزة للمشاركة في التحقيق في الحادث.

وأوضح بوتين، في حديثه لقناة RT وقناتي "العربية" و"سكاي نيوز"، أن بن سلمان سأله: "هل يمكن لروسيا أن تشارك في التحقيق في هذا الحادث؟"، فكانت إجابة الرئيس الروسي "بالتأكيد على استعداد بلاده لتقديم كل ما يطلب منها وكل ما لديها من أجل التحقيق في هذا الحادث بدقة".

وأضاف معلقا على توجيه أصابع الاتهام لإيران: "موقفنا يبقى ثابتا، حيث نعتبر أنه من غير الصحيح تحديد من هم المذنبون قبل أن يعرف بشكل موثوق وواضح ومفهوم من يقف وراء هذا العمل".

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من Euronews

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي قوات سوريا الديمقراطية تدعو واشنطن لتحمل مسؤولياتها طالبت قوات سوريا الديمقراطية الولايات المتحدة بتحمل "مسؤولياتها الأخلاقية" تجاهها في مواجهة الهجوم الذي تقوم به تركيا منذ أيام على المناطق الخاضعة لسيطرتها. وأشار الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية ريدور خليل إلى أن الحلفاء ضمنوا الحماية لقوات سوريا الديمقراطية، ولكنهم تخلوا فجأة عن الوعود التي قطعوها. وقال ريدور خليل: "حلفاؤنا تخلوا عنا دون سابق إنذار من خلال قرارات ظالمة بسحب قواتهم من الحدود التركية"، وأضاف خليل: "نحن هنا ندعو حلفاءنا للقيام بواجباتهم والعودة لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والتزام ما وعدوا به". ودعا خليل إلى إغلاق المجال الجوي أمام الطيران التركي. وأوضح ريدور خليل أن قوات سوريا الديمقراطية ستواصل التعاون مع التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد ما يسمى بـ "الدولة الإسلامية"، وستبذل كل الجهود لصد الهجوم التركي على شمال سوريا. وقال خليل: "الغزو التركي لم يعد يهدد بانتعاش الدولة الإسلامية ، بل أنعشها ونشط خلاياها في القامشلي والحسكة وكل المناطق الأخرى"، على خلفية هجمات بواسطة سيارات مفخخة شهدتها مدينة الحسكة والقامشلي. وقدرت الأمم المتحدة عدد النازحين بحوالي 100 ألف شخص منذ يوم الأربعاء، مؤكدة أن الأسواق والمدارس والمستشفيات لا تزال مغلقة، وحذرت وكالات الإغاثة من وقوع أزمة إنسانية بسبب المخاطر التي تهدد حياة قرابة أكثر من نصف مليون شخص في شمال شرق سوريا. للمزيد: آخر تطورات عمليّة "نبع السلام" العسكرية التركية في شمال سوريا عملية "نبع السلام" تخلف 70 ألف نازح شمال سوريا وتفاقم الأزمة الإنسانية Euronews (Ar)

شاهد: مسيرات للأكراد في عدة مدن أوروبية تندد بالهجوم التركي على شمال سوريا شارك عشرات آلاف الأكراد في العديد من المدن الأوروبية في مظاهرات ضخمة للتنديد بالعملية العسكرية التي نفذها الجيش التركي على شمال سوريا والتي أدت إلى مقتل العشرات ونزوح نحو مئتي ألف في اليوم الرابع من العملية العسكرية. في ألمانيا خرج الآلاف إلى شوارع وساحات برلين وكولونيا وحملوا لافتات تدين "الهجوم" التركي على شمال سوريا. ودعا المتظاهرون المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف ما أسموه بـ "الاحتلال" التركي لشمال سوريا. وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قد أعلن في وقت سابق أن بلاده قد حظرت تصدير الأسلحة لتركيا ردا على العملية العسكرية التي تشنها أنقرة على وحدات حماية الشعب الكردي السورية في شمال سوريا. وفي العاصمة الفرنسية باريس شارك حوالي 20 ألف متظاهر كردي في المظاهرة الاحتجاجية المنددة بـ " الاجتياح " التركي لشمال سوريا، وشارك عدد من البرلمانيين الفرنسيين في هذه المظاهرات دعما للأكراد. وتجمع الآلاف بعد ظهر السبت بدعوة من المجلس الديمقراطي الكردي في فرنسا في ساحة الجمهورية ثم بدأوا بالتوجه نحو ساحة شاتليه وتروكاديرو. ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "ترامب سفاح" و"أردوغان القائد الفعلي لداعش" و"تركيا تجتاح روج آفا". مدن فرنسية أخرى كليون وستراسبورغ شهدت مظاهرات مماثلة. وفي زيوريخ السويسرية تظاهر الآلاف ونددوا بـ " العدوان التركي " وقتل الأبرياء بدم بارد في شمال سوريا. وطالب المتظاهرون العالم بحماية المدنيين وفرض عقوبات ملموسة على تركيا. وتتعرض المناطق الشمالية في سوريا ذات الغالبية الكردية لضربات عنيفة في إطار عملية " نبع السلام " التي شنتها تركيا منذ الأربعاء الماضي حيث استهدف الجيش التركي المدن الحدودية شمال شرق سوريا. للمزيد: مظاهرات للأكراد احتجاجا على انسحاب القوات الأمريكية من شمال سوريا ترامب "يحب" الأكراد ويشبه الوضع شمال شرق سوريا بوضع "إسرائيل مع الفلسطينيين" Euronews (Ar)

شاهد: قبيل صدور أحكام قاسية على قادة كتالونيا مسيرة ضخمة في برشلونة تؤكد على الوحدة مع إسبانيا شارك عشرات الآلاف من سكان إقليم كتالونيا في الاحتفالات الخاصة باليوم الوطني لاسبانيا. الاحتفالات تحولت إلى مظاهرات ومسيرات سلمية أعرب خلالها سكان الإقليم، الذين حملوا الأعلام الاسبانية إضافة إلى رايات كتالونيا، عن رغبتهم في البقاء متحدين مع اسبانيا. أنطونيو غارسيا، الذي شارك في الاحتفالات قال: "نحن هنا اليوم لنقول إننا كتالونيون واسبان أيضا. اليوم هو العيد الوطني لاسبانيا. ونرغب في ايضاح ذلك لمن يدعون الصمم ولا يرغبون في فهم ذلك. رغم انهم يفهمون ذلك جيدا". متظاهر آخر قال: "جميع الساسة الانفصاليين يحاولون فصل كتالونيا عن باقي اسبانيا. وهم يستحقون فعلا العقاب لأنهم ارتكبوا جريمة ضد الدستور، لأنهم يرغبون في الترويج لأجواء حرب أهلية في كتالونيا. عليهم ان يفهموا جيدا ان كتالونيا ستظل اسبانية". ويتزامن العيد الوطني في اسبانيا مع أزمة الانفصاليين المستمرة في كتالونيا حيث يحاكم عشرات الساسة والنشطاء لمحاولتهم الفاشلة الاستقلال بالإقليم في العام 2017، وينتظرون صدور أحكام بحقهم من المقرر ان تعلن يوم الاثنين، وفي هذا الصدد أشارت مصادر قضائية اسبانية إلى المحكمة العليا تخطط لإصدار حكم بالسجن لمدة 15 عاما كحد أقصى ضد قادة الإقليم، المؤيدين لفكرة انفصاله عن اسبانيا، وستتم إدانة بعض ممن يحاكمون من قادة الإقليم بتهم تتعلق بإحداث فتنة وسوء استخدام الأموال العامة. للمزيد: اعتقال انفصاليين كتالونيين خلال احتجاجات في برشلونة إسبانيا تمنع زعيم كتالونيا السابق من انتخابات البرلمان الأوروبي Euronews (Ar) 1 إلغاء Advertisements الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO شاهد: بوتين يحتفل بعيد ميلاده 67 في جبال سيبيريا Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وأكد أنه على اتصال مع القيادة السعودية وولي العهد، "الذي ناقش معه الحادث وأخبره أنه من الضروري الحصول على أدلة وتحديد المذنبين"، مؤكدا "أن هناك من يقف وراء هذا العمل".

وأشار بوتين إلى أن الهجوم على منشآت "أرامكو" لم يحقق أيا من أهدافه بما فيها التأثير على أسعار النفط، التي عادت إلى الاستقرار في ظرف وجيز.

المصدر: RT