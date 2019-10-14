ترامب: نعمل مع زعماء الكونجرس لفرض عقوبات قاسية ضد تركيا

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، أنه يعمل في الوقت الراهن مع زعماء الكونجرس من أجل فرض عقوبات قاسية على تركيا.

وأوضح ترامب، في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن وزارة الخزانة الأمريكية على استعداد لاتخاذ اللازم بهذا الغرض، ومن الممكن السعى لاستصدار تشريع إضافي.

ويذكر أن قوات الجيش السوري تحركت مساء اليوم باتجاه الشمال لمواجهة العدوان التركي، حسب وكالة الأنباء السورية «سانا».

وواصلت قوات النظام التركي، اليوم الأحد، عدوانها على الأراضي السورية لليوم الخامس على التوالي، حيث اشتدت وتيرة القصف التركي لبلدات وقرى بمدينتي رأس العين وتل أبيض.