فيديو: يونس الميموني
نظمت الجمعية المغربية لأبناء المهجر، الأربعاء الماضي، في العرائش، النسخة الثانية من قافلة مسيرة السلام العالمية، التي ستجوب عددا من دول العالم، وستصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2020.
وكشف منظمون لـ”اليوم24″ أن القافلة انطلقت من مدينة العرائش، وستجوب عددا من المدن المغربية، قبل أن تزور عددا من الدول الإفريقية، وتحط الرحال في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف المنظمون أن القافلة تهدف إلى نشر السلام، وحوار الثقافات، ونبذ العنف، والكراهية بين الشعوب.
كانت هذه تفاصيل خبر قافلة “السلام” تختار انطلاقتها من المغرب وستصل إلى أمريكا في 2020- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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