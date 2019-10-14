يوفنتوس يخطط لإبرام صفقة تبادلية لضم إريكسن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق يوفنتوس الإيطالي يخطط لإبرام صفقة تبادلية مع توتنهام هوتسبير الإنجليزي، من أجل الحصول على خدمات النجم الدانماركي، كريستيان إريكسن.

وقال موقع "Le10sport" الفرنسي، إن يوفنتوس يدرس عرض الدولي الفرنسي أدريان رابيو على توتنهام، مقابل الحصول على إريكسن.

ولا يشارك رابيو مع يوفنتوس بشكل أساسي، منذ انضمامه مطلع الموسم الجاري قادمًا من باريس سان جيرمان في صفقة مجانية، حيث يعتمد ساري على الرباعي ميراليم بيانيتش وسامي خضيرة وبليز ماتويدي وأرون رامزي.

وينتهي عقد إريكسن مع توتنهام بنهاية الموسم الجاري، ويأمل يوفنتوس ضمه في كانون الثاني/يناير المقبل وعدم الانتظار لنهاية الموسم، حيث سيكون وقتها لاعبًا حرًا، وبالتالي غير مضمون التوقيع معه.

واستقر يوفنتوس على رابيو من أجل تقديمه لتوتنهام كنوع من الإغراء للإدارة اللندنية، كي توافق على ترك إريكسن ليوفنتوس، بدلًا من الرحيل مجانًا في الصيف.