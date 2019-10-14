ريال مدريد مهدد بفقدان نجميه في الكلاسيكو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن ريال مدريد الإسباني مهدد بفقدان خدمات كل من نجميه لوكا مودريتش وغاريث بيل بعد تعرضهما للإصابة في مباراة كرواتيا وويلز، ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن مودريتش اضطر لمغادرة الملعب برفقة اثنين من الفريق الطبي، وهو غير قادر على السير بشكل طبيعي على قدمه اليمنى.

وكان مودريتش قد عاد إلى إسبانيا مصابًا عقب الجولة الماضية من التصفيات أيضًا، وغاب عن المباريات لمدة 16 يومًا.

وينتظر زين الدين زيدان، المدير الفني للريال تقييم الإصابة التي يعاني منها توني كروس، والذي يتعافى حاليًا منها حاليًا.

وفي الوقت ذاته، أنهى بيل المباراة وهو يشعر ببعض الآلام، ورغم أنه سجل وتألق، لكن من الواضح أنه عانى خلال اللقاء، تحديدًا في قدمه اليسرى، حيث اشتكى منها أكثر من مرة.