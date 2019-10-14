سورية: الطيران الروسي استهدف 4 مستشفيات خلال 12 ساعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قصفت الطائرات الروسيّة أربع مستشفيات في مناطق تخضع لسيطرة المعارضة السوريّة خلال أقلّ من 12 ساعة، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أمس، الأحد.

وبحسب الصحيفة، شُنّت الغارات في شهر أيار/ مايو الماضي، ونسبت إلى موسكو بالاستناد إلى تسجيلات صوتية للقوات الجوية الروسية وسجلات مراصد حركة الطيران الحربي وبيانات شهود عيان، هي جزء من عملية منهجية وفق الصحيفة لدعم رئيس النظام، بشار الأسد، في البلاد التي تشهد نزاعات مسلحة.

بيّنت الصحيفة في تحقيقها الاستقصائي أنّ مستشفى "نبض الحياة" الجراحي الذي أخلاه طاقمه قبل ثلاثة ايام من قصفه تحسبا من حدوث غارات، كان من بين المنشآت الطبية التي قصفت خلال فترة الـ12 ساعة في 5 أيّار/ مايو.

وأعطى ضابط روسي في غرفة التحكم على الأرض الإحداثيات التي تتوافق مع المستشفى إلى الطيار، الذي ردّ بعد دقائق بأنّه يرى الهدف، وفق الصحيفة.

وأعطت غرفة التحكم الإذن للطيار للقيام بالغارة في نفس الوقت الذي قام به أحد مراقبي مراصد الطائرات الحربية، المكلف بتحذير المدنيين حول غارات وشيكة، بتسجيل وجود طائرة حربية روسية في المنطقة.

وأبلغ الطيار بعد ذلك عن إلقاء قنابل، ووثق صحافيّون محليّون كانوا يصورون المستشفى ثلاث قنابل تخترق سقفها وتنفجر.

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كما تعرض مستشفى كفرنبل الجراحي، الذي يبعد عدة أميال للقصف عدة مرات بعد ذلك بوقت قصير.

وتماما كما حدث مع الغارة السابقة، وثّقت الصحيفة تسجيل مرصد طائرات لتحليق طائرة روسية تزامنا مع محادثة للقوات الجوية الروسية، يقول فيها الطيار إنّه "نفذ" الهدف مبلّغا عن ثلاث ضربات بفارق خمس دقائق، ما يتطابق مع تسلسل زمني أعطاه أحد الأطباء.

وقصفت الطائرات الروسية، أيضًا، مستشفى المغارة المركزي في كفرزيتا ومستشفى الأمل لجراحة العظام خلال فترة الـ12 ساعة، وقد أعطت المرافق الأربعة إحداثياتها إلى الأمم المتحدة لإدراجها في قائمة منع الاستهداف.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الشهر الماضي، أنه يجري تحقيقا داخليا حول قصف المستشفيات في سورية التي سبق وأن قدمت إحداثياتها.

وتعرضت عشرات المنشآت الطبية التي تملك صلات مع الأمم المتحدة إلى القصف هذا العام، لكن روسيا نفت أي استهداف متعمد لمنشآت مدنية.