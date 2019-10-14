شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. المليشيا تجبر طلاب جامعة صنعاء على تنفيذ وقفة أمام مبنى الأمم المتحدة والان مع التفاصيل

أجبرت مليشيا الحوثي الانقلابية، طلاب جامعة صنعاء، على الخروج والمشاركة في وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة، ضد ما أسمته استمرار احتجاز المشتقات النفطية.

وقالت مصادر طلابية ان المليشيا أجبرت طلاب جامعة صنعاء على الخروج في الوقفة الاحتجاجية التي تقيمها المليشيا أمام مبنى الأمم المتحدة، استنكارا بما أسمته استمرار احتجاز المشتقات النفطية من قبل الحكومة الشرعية والتحالف العربي.

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ولفتت المصادر أن المليشيات الحوثية خصصت باصات في ثلاثة أماكن لنقل الطلاب.

وتتهم الحكومة الشرعية، مليشيا الانقلاب بالسعي لافتعال الأزمات في مناطق سيطرتها وذلك لتنشيط السوق السوداء التي تدر عليهم أموال باهظة بالإضافة إلى المتاجرة بالتدهور الإنساني، الذي يتسولون به داخل أروقة المنظمات الدولية.