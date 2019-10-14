شكرا لقرائتكم خبر عن حجة.. مسلح حوثي يقتل قياديا مؤتمريا أمام أفراد أسرته والان مع التفاصيل

قال مصدر محلي إن قياديا في حزب المؤتمر الشعبي العام بمحافظة حجة، شمال غربي اليمن، قتل برصاص مسلح حوثي، في وقت متأخر من مساء أمس.

وذكر المصدر أن المسلح الحوثي أطلق وابلا من الرصاص على الشيخ طيفان علي طيفان أحد مشايخ مديرية شرس وأمين عام مجلسها المحلي بالقرب من منزله، وأرداه قتيلا على الفور امام أهله وأبنائه.

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وتابع ان المسلح الحوثي والذي ينتمي لنفس قبيلة الشيخ، عاد للتو من الجبهة، ونشب بينه والشيخ طيفان شجار تطور الى هذه النهاية المأساوية.

يذكر ان طيفان أحد مشايخ مديرية شرس الداعمين لمليشيا الحوثي ويعمل على تحشيد ابناء المديرية الى جبهات القتال الحوثية.