شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء.. قائد القوات المشتركة يتفقد المرابطين في جبهة نهم والان مع التفاصيل

تفقد قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز، اليوم ، أبطال الجيش الوطني المرابطين في المواقع الأمامية في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء، حيث كان في استقباله قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محسن الخبي.

ووفق وكالة "سبأ" اطلع قائد العمليات المشتركة خلال الزيارة على سير العمليات الميدانية وأحوال المقاتلين في الخطوط الأمامية، مشيداً بالبطولات التي سطروها في معركة الدفاع عن الوطن والثورة والجمهورية والتضحيات التي يقدمونها في سبيل استكمال تحرير ما تبقى من الوطن تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية المدعومة إيرانياً.

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ونقل بن عزيز لقادة ومنتسبي المنطقة العسكرية السابعة تحيات رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي، القائد الأعلى للقوات المسلحة.. مؤكداً على ضرورة مضاعفة الجهود ورفع مستوى اليقظة والجاهزية القتالية.

من جهته رحب قائد المنطقة العسكرية السابعة بقائد العمليات المشتركة، مجدداً العهد للقيادة السياسية والعسكرية بالمضي للامام للقضاء على الانقلاب واستعادة الدولة والنظام الجمهوري.