شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. أمطار رعدية على المناطق الجنوبية الشرقية بنهاية الأسبوع والان مع التفاصيل

توقعت جهات الأرصاد، بتأثر المناطق الجنوبية الشرقية (المهرة وحضرموت) بتقدم موجة شرقية مع نهاية هذا الأسبوع. وأشارت جهات الطقس إلى عودة التكوينات الركامية المصحوبة بالعواصف الرعدية والأمطار متفاوتة الغزارة ، على مناطق واسعة من المهرة وحضرموت يومي الخميس والجمعة.

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