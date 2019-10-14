اصابة ستة اشخاص باندلاع حريق في كدس للعتاد بمنطقة الجعارة

افاد مصدر امني، الاثنين، بأندلاع حريق في كدس للعتاد بمنطقة الجعارة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع داخل كدس للعتاد في منطقة الجعارة ضمن قضاء المدائن، ما ادى الى اصابة ستة اشخاص بجروح والحاق اضرار مادية".
واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق"، مشيرا الى ان "الحادث عرضي بسبب سوء التخزين".
يذكر ان بغداد وعدد من المحافظات شهدت سابقا اندلاع حرائق في مخازن عتاد بمعسكرات تابعة للحشد الشعبي، ادت الى وقوع اصابات بشرية والحاق اضرار مادية كبيرة.
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