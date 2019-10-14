الجيش السوري ينتشر في "تل تمر" قرب الحدود الشمالية لمواجهة العدوان التركي

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العين الإخباريةالإثنين 2019/10/14 10:27 ص بتوقيت أبوظبي
قوات من الجيش السوري - أ.ف.ب
انتشرت قوات عسكرية سورية، الإثنين، قرب الحدود الشمالية لمواجهة العدوان التركي وسط ترحيب من الأهالي الأكراد.
ووفق وكالة الأنباء السورية فإن "وحدات من الجيش دخلت بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي لمواجهة العدوان التركي وسط ترحيب الأهالي".
وكانت وحدات من الجيش العربي السوري بدأت أمس بالتحرك باتجاه الشمال لمواجهة العدوان التركي على الأراضي السورية.
ولم تورد الوكالة الرسمية أي تفاصيل إضافية عن حجم القوات وما إذا كان ذلك يأتي في إطار اتفاق مع الأكراد.
فيما نقلت رويترز عن مسؤول كردي سوري بارز أن اتفاقا عسكريا مبدئيا مع دمشق يقتصر على انتشار الجيش على طول الحدود وإن الجانبين سيبحثان القضايا السياسية في وقت لاحق.
وقال بدران جيا كرد إن الاتفاق يقضي بدخول القوات الحكومية المناطق الحدودية من بلدة منبج إلى ديريك شمال شرق البلاد.
وأضاف أن السلطات التي يقودها الأكراد اضطرت للبحث عن سبل لحماية المنطقة بعد أن منحت الولايات المتحدة الضوء الأخضر لهجوم تركي هناك.
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