فرنسا تتوقع موقفا أوروبيا صارما بشأن تصدير الأسلحة لتركيا

أعربت فرنسا، الإثنين، عن توقعها تكوين موقف أوروبي صارم بشأن تصدير الأسلحة إلى تركيا في أعقاب الهجوم التي تشنه أنقرة على شمالي سوريا.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان لدى وصوله إلى اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج: "هذا الهجوم سوف يتسبب في دمار إنساني خطير".

وأضاف أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يجب أن يدينوا مرة أخرى الهجوم التركي على سوريا.

وأكد ضرورة الدعوة إلى فرض حظر على الأسلحة المصدرة إلى أنقرة، مشددا على أهمية الطلب من الولايات المتحدة عقد اجتماع للتحالف ضد تنظيم داعش الإرهابي.

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كانت الرئاسة الفرنسية أعلنت في بيان إثر اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي في باريس برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون، الأحد، أن فرنسا ستكثف جهودها للتوصل إلى "وقف فوري للهجوم التركي" على القوات الكردية في شمال شرق سوريا.

وجاء في البيان أن "فرنسا ستكثف جهودها الدبلوماسية بالتنسيق مع شركائها في التحالف ضد تنظيم داعش الإرهابي وفي إطار الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي ومجلس الأمن الدولي للتوصل إلى وقف فوري للهجوم التركي الجاري".

وحذر ماكرون بأن العملية العسكرية التي باشرتها تركيا الأربعاء لطرد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية من شريط واسع في شمال شرق سوريا قد "تتأتى عنها عواقب إنسانية خطيرة وعودة داعش إلى الظهور في المنطقة وزعزعة الاستقرار بشكل دائم في شمال شرق سوريا"، وفق ما جاء في البيان.

وباشرت تركيا هجومها بعد يومين من سحب واشنطن جنودها من نقاط حدودية في قرار بدا بمثابة ضوء أخضر أميركي، الأمر الذي اعتبرته قوات سوريا الديموقراطية، التي حاربت تنظيم داعش بدعم أميركي، "طعنة من الخلف".

وأعلنت الإدارة الذاتية الكردية الأحد التوصل إلى اتفاق مع دمشق يقضي بنشر الجيش السوري على طول الحدود مع تركيا للتصدي للهجوم المستمر منذ 5 أيام.