سقوط 3 صواريخ قرب مبنى البرلمان الأفغاني

سقطت 3، صباح الإثنين، قرب مبنى البرلمان الأفغاني في العاصمة كابول، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وأكد مسؤولون في الأمن الأفغاني أنه لم يُصب أحد جراء سقوط الصواريخ الثلاثة قرب مبنى البرلمان.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن هذا الهجوم.

من جانب آخر، قُتل 9 من مسلحي حركة "طالبان" وتنظيم "داعش خراسان" في مناطق متفرقة شرقي ووسط البلاد، حسب وكالة "خاما برس" للأنباء.

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وقال مسؤولون عسكريون، اليوم، إن غارة جوية أسفرت عن مقتل 5 من مسلحي "داعش خراسان" في منطقة بشير وعجم في ولاية نانجارهار (شرق).

وأضاف المسؤولون أن غارة جوية مماثلة أسفرت عن مقتل 2 من مسلحي "طالبان" في ميدان شهر عاصمة ولاية وردك (وسط).

وأوضحوا أن قوات الأمن قامت بغارة جوية أخرى في مقاطعة تشاك وردك بولاية وردك أسفرت عن مقتل 2 من مسلحي "طالبان".

في المقابل، لم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة، بما في ذلك "طالبان" و"داعش"، على الضربات الجوية.

وتكثف حركة "طالبان" من عملياتها وهجماتها المسلحة ضد الحكومة الأفغانية والقوات الأجنبية الموجودة في البلاد بهدف تحسين وضعها التفاوضي للتوصل إلى اتفاق سلام يمهد الطريق لمشاركة طالبان في الحكومة المقبلة.



وتفيد الأرقام التي أوردتها بعثة حلف شمال الأطلسي "الدعم الحازم" التي تقودها أمريكا في أفغانستان بأن الحكومة كانت تسيطر في الأشهر الأخيرة من عام 2018 على 226 منطقة من أصل 407 مناطق أو تؤثر فيها، أي ما يعادل 55,5% من البلاد.