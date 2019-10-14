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فرنسا تقوم بإجراءات لسلامة قواتها في سوريا

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اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

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الإثنين 14 أكتوبر 2019

فرنسا

فرنسا تقوم بإجراءات لسلامة قواتها في سوريا

الخليج 365 ـ متابعات

أكدت الرئاسة الفرنسية في بيان، اليوم الإثنين، بعد اجتماع عاجل للحكومة أن فرنسا ستتخذ إجراءات في الساعات المقبلة لضمان سلامة جيشها وأفرادها المدنيين في شمال شرق سوريا.

 

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ولدى فرنسا قوات خاصة في المنطقة في إطار مشاركتها في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش.

 

و أعلن وزيرا خارجية ودفاع فرنسا يوم السبت، أن بلادهما علقت صادراتها من الأسلحة إلى تركيا على ضوء هجوم أنقرة على شمالي سوريا.

 

وقال في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية وزير الخارجية الألماني: "على خلفية الهجوم العسكري التركي في شمال شرق سوريا، لن تمنح الحكومة الاتحادية تصاريح جديدة لكل معدات التسليح التي يمكن أن تستخدمها تركيا في سوريا".

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