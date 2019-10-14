أمطار رعدية على المناطق الجنوبية الشرقية بنهاية الأسبوع

الإثنين 14 أكتوبر 2019 حضرموت متابعات_الخليج 365 توقعت جهات الأرصاد، بتأثر المناطق الجنوبية الشرقية (المهرة وحضرموت) بتقدم موجة شرقية مع نهاية هذا الأسبوع.

Advertisements وأشارت جهات الطقس إلى عودة التكوينات الركامية المصحوبة بالعواصف الرعدية والأمطار متفاوتة الغزارة ، على مناطق واسعة من المهرة وحضرموت يومي الخميس والجمعة.

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