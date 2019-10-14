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أمطار رعدية على المناطق الجنوبية الشرقية بنهاية الأسبوع

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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الإثنين 14 أكتوبر 2019

حضرموت

أمطار رعدية على المناطق الجنوبية الشرقية بنهاية الأسبوع

متابعات_الخليج 365

توقعت جهات الأرصاد، بتأثر المناطق الجنوبية الشرقية (المهرة وحضرموت) بتقدم موجة شرقية مع نهاية هذا الأسبوع.

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وأشارت جهات الطقس إلى عودة التكوينات الركامية المصحوبة بالعواصف الرعدية والأمطار متفاوتة الغزارة ، على مناطق واسعة من المهرة وحضرموت يومي الخميس والجمعة.

 

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