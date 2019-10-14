كيف فاز " قيس سعيد" بالانتخابات الرئاسية التونسية؟

الإثنين 14 أكتوبر 2019

قيس سعيد

متابعات_الخليج 365

أعلن قيس سعيد، المرشح المستقل فوزه بانتخابات الرئاسة التونسية، بعد ساعات من إغلاق اللجان الانتخابية في الجولة الثانية والحاسمة للانتخابات أمام منافسه نبيل القروي.



وشوهد الآلاف يحتفلون في الشوارع التي اكتظت بالسيارات التي رفعت الأعلام التونسية.

وألقى سعيد كلمة في حشد من أنصاره بشارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة شكرهم فيها، وقال إن "الشعب التونسي أعطى درسا في الممارسة الديمقراطية"، كما تعهد خلال كلمته "باحترام الاتفاقيات الدولية".

وأضاف سعيد "سيتم بناء الدولة على أساس من الثقة، الثقة بين القائد والشعب، وإطار عمل يحترم القواعد والقوانين".

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كيف فاز بالانتخابات الرئاسية؟

فاز قيس سعيد بدعاية انتخابية كُتِبت علي ظهور الدواب و37 دينار فقط وشعار" الشعب يريد".

رفض المنحة المقدمة من الدولة للقيام بالحملة الانتخابية متعللا أنه مال الشعب فيما استند في حملته إلى مجموعة من المتطوعين الشباب من حوله.

للتسجيل في القائمة النهائية للمرشحين جمع وديعة ضمان قدرها 10000 دينار وذلك باللجوء للإستدانة من بين أفراد عائلته.

فاز بدعاية انتخابية كتبت علي ظهور الدواب بلغت تكلفة الحملات الانتخابية في بعض المناطق 37 دينارا.