قوات الشرطة الإيرانية تعتقل مناهضين للعدوان التركي على شمالي سوريا

الإثنين 14 أكتوبر 2019

قوات الشرطة الإيرانية تعتقل مناهضين للعدوان التركي

متابعات_الخليج 365

اعتقلت قوات الشرطة الإيرانية عددا من المتظاهرين المناهضين للعدوان التركي ضد الأكراد شمالي سوريا، وذلك في نطاق العاصمة طهران ومدن أخرى داخل البلاد.



وذكرت إذاعة "فردا" الناطقة بالفارسية من التشيك، الأحد، نقلا عن نشطاء إيرانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، أن متظاهرين رفعوا شعارات أدانت عدوان تركيا أمام مقر سفارة أنقرة لدى طهران.

وهاجم المتظاهرون أمام سفارة أنقرة، أمس السبت، حسب تقرير لإذاعة "فردا"، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ فيما أغلقت السلطات الإيرانية الشوارع المؤدية إليها.

وشملت الإجراءات الأمنية اعتقال عدد من المحتجين الذين لم تعرف أعدادهم بعد، في حين أظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي شعارات مثل: "أوقفوا المذبحة في سوريا"، دونها متظاهرون على جدران السفارة التركية في طهران.

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وشهدت الوقفة الاحتجاجية المناهضة لعدوان أنقرة على الشمال السوري هتافات باللغة الكردية دعما للأكراد، حيث تردد كثيرا مصطلح "روج آفا" الذي يشير مدلوله بالأدبيات السياسية الكردية إلى كردستان سوريا، حسب إذاعة فردا.

ولم يعلق مسؤولون إيرانيون أو أتراك حتى الآن على الاحتجاجات التي اندلعت أمس السبت، أمام السفارة التركية لدى طهران، في حين كشفت مقاطع مصورة متداولة عبر موقع "تويتر" مظاهرات جابت أنحاء مدن ذات أغلبية سكانية كردية بشمال إيران مثل سنندج، وأرومية، ومهاباد.

يذكر أن الاحتجاجات المناهضة لعدوان أنقرة في شمال سوريا اندلعت منذ الجمعة في عدد من المدن الكردية داخل إيران مثل: مريوان، وبيرانشهر، وبانة، وسط أنباء حول اعتقال مشاركين فيها، وفقا لشبكة حقوق الإنسان في كردستان عبر الإنترنت.

ونشرت الشبكة الحقوقية الكردية أسماء 6 معتقلين على الأقل من جانب السلطات الإيرانية إثر مشاركتهم في احتجاجات مناهضة للعدوان التركي داخل الأراضي السورية.

وقوبلت الهجمات التركية على الشمال السوري التي بدأت الأربعاء الماضي باحتجاجات مناهضة في عدد من دول العالم بينها فرنسا، وألمانيا، والسويد.