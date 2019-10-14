شكرا لقرائتكم صندوق الثروة الروسي: مستثمرونا مهتمون بطرح أرامكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي، كيريل ديميترييف، للصحافيين أن عدداً من المستثمرين الروس مهتمون بالطرح العام الأولي لشركة أرامكو.

وقال ديميترييف قبيل زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسعودية إن الاتفاق بين أعضاء منظمة أوبك والدول الأخرى خارج أوبك ستتم مناقشته خلال المحادثات في الرياض.

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على صعيد متصل، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك لصحيفة أراب نيوز، إن شركة جازبروم الروسية مهتمة بالتعاون مع الشركات السعودية في مجال الغاز الطبيعي. وأضاف نوفاك في مقابلة نشرتها الصحيفة الاثنين أن روسيا والسعودية قد توقعان اتفاقيات بقيمة مليار دولار خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمملكة.

كما أكد أن "شركات نفط وغاز روسية كثيرة مثل جازبروم وسيبور تبدي اهتماماً بالتعاون مع الشركات السعودية". وتابع قائلا إن البلدين يدرسان إقامة مؤسسة مشتركة للتعاون في مجال الطاقة.

يذكر أنه من المقرر أن يصل بوتين إلى الرياض الاثنين، على أن يزور أيضا الإمارات الثلاثاء.

