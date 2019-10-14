صحيفة أمريكية تكشف عن حرمان السعودية من الحماية الأمريكية في هذه الحالة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

اكدت صحيفة “ناشيونال إنترست” الأمريكية ان استهداف القوات اليمنية لمنشآت أرامكو الشهر الماضي، دفعت السعودية الى استقدام أربعة رادارات رصد ٣٦٠ درجة (AN / MPQ-64) وموظفي دعم، لتعزيز الدفاعات الجوية والصاروخية للمملكة، إلى جانب دفاع جوي باتريوت آخر.

وأضافت الصحيفة ، ان هجمات 14 سبتمبر، تسببت في إلحاق أضرار جسيمة بمصافي النفط السعودية في بقيق وخريص وأيضا تضرر المصالح الأمنية الأمريكية في المنطقة.

وذكرت ان حيازة السعودية أو أي دولة أخرى على نظام صواريخ اس ٤٠٠ الروسية، سيحرمها من أفضل تقنيات الدفاع التي تبيعها الولايات المتحدة الامريكية لتلك الدول.

Advertisements

وحذرت الصحيفة من حصول بعض الدول على الأسلحة الروسية، قائلة إنه “يجب تجنب هذا المسار المحفوف بالمخاطر، لان ذلك سيكون مخالفاً لمصالحهم الدفاعية والدبلوماسية والاقتصادية.

وأشارت إلى أن رؤية بوتين في كسب بعض المال وإضعاف مكانة الولايات المتحدة، جعلته يقترح خلال اجتماع مع الرئيسين الإيراني والتركي، أن على المملكة السعودية ان تقتدي بهذين البلدين وتشتري أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي الروسية.

ونوهت الصحيفة إلى أنه عندما حصلت تركيا على منظومة أس ٤٠٠، ألغى البيت الأبيض على الفور خططًا لتزويد حليفها في الناتو بمقاتلته الأولى في الولايات المتحدة اف -٣٥.

وأوضحت الصحيفة ان الخليجيين بحاجة ماسة للحماية الأمريكية ولا يمكنهم الانتظار لاستيعاب الأجهزة الروسية المعقدة وتدريب قواتهم لاستخدامها.

وبينت “ناشيونال إنترست” ان شراء الأسلحة الروسية يعرض تلك الدول لخطر مالي فادح، ، وقد تحرم العقوبات مشتري الأسلحة الروسي من ضمانات خدمة الديون، والخدمات المالية الأمريكية الأخرى.