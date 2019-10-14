ضبط 1234 وتوقيف 58 مطلوباً مخالفة سرعة زائدة أمس

أعلنت المدير ية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ ضبط 1234 مخالفة سرعة زائدةبتاريخ2019/10/13 كما أعلنت توقيف 58 مطلوباً بتاريخ 2019/10/13، بجرائم مخدرات، سرقة، واطلاق نار.

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