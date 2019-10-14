ارسلان: كفى هرطقة وعدم الإحساس بالحد الأدنى من المسؤولية لصالح أغراض شخصية

رأى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب ​طلال ارسلان​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "الارتجال والتهور لبعض المسؤولين والقيادات في الدولة بمقاربة الملفات الساخنة مثل موضوع معبر البوكمال والنازحين والفساد والوضع الاقتصادي والمالي بات يشكل خطراً حقيقياً على الوضع اللبناني والشعب بمصالحه الحيوية". وقال: "كفى هرطقة وعدم الإحساس بالحد الأدنى من المسؤولية لصالح أغراض شخصية لها امتداداتها الإقليمية والدولية".

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