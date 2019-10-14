عبدالله: كان يمكن تقديم أوراق الاعتماد للنظام السوري بحجة النازحين دون استحضار الجبهات

اعتبر عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أنه "كان يمكن تقديم أوراق الاعتماد للنظام السوري بحجة النازحين، دون استحضار الجبهات والتاريخ وضفة النهر والأدعاء زورا بمحاربة الفساد. اما عن قلب الطاولة، والتهديد بذلك فقد وصلت الرسالة، والسؤال هل المقصود الحكومة أم كل النظام ولمصلحة من؟".

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