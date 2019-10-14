مراد خلال وضع حجر اساس القرية التراثية "بيت جدي": سنجعل البقاع قبلة للسياح

لفت وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​، في كلمة له خلال وضع حجر الأساس للقرية التراثية "بيت جدي"، في منطقة الدكوة في سهل البقاع الغربي، الى "أننا نعزز السياحة من خلال مشاريع شلالات القصر وديوان القصر، وبيت جدي، والاهتمام بالمسنين في دار للمسنين قريبا سيتم الانتهاء منه".

وشرح مراد فكرة بيت جدي، مشيرا الى أن "القصد منها بالعودة الى التراث بعيداِ عن الحداثة والتكنولوجيا وبطريقة جدا بيئية طبيعية، لان بيت الجد يجمع ويكون المكان الذي يرتاح فيه الابن وأولاده"، مذكرا أن "البقاع واسع وان هذا المشروع سيفتح أبواب بيت جدي، لكل السواح، عرباً واجانب. كما ان مردوده المادي على المنطقة كبير، ويفتح الافق امام 120 فرصة عمل".

وأضاف: "كلما شتمونا وحكوا علينا كلما فتحنا مشروع جديد، الذي يشتغل أكثر يتناولوه كثيرا، ومن ليس لديه شيء يعمله يتسلى بالحكي على الناس"، مشددا على "اننا مستمرون بالعمل يدا بيد من اجل مساعدة بعضنا، ونحل مشاكل روائح النفايات، وتنظيف النهر وغيره من المشاريع التي تحتاج لجهود الجميع".

وأكد مراد أن "القصة بإختصار، قصة انتماء للأرض، ولهذا المجتمع الطيب، وسنعمل من اجل تعزيز اقتصاده حتى يصبح المنتج اللبناني منافس للمنتج الأجنبي، وللمنتج الصهيوني بشكل خاص، وكما صمدنا بوجه العدوان وهزمناه سيتفوق انتاجنا الصناعي والزراعي على العدو، خصوصاً إذا فتحنا سوقنا على الأسواق العربية عبر بوابة سوريا، ووضعنا جانباً المناكفات السياسية لمصلحة لبنان"، متوجها الى أهل البقاع قائلا: "من جديد نجدد لكل البقاعيين عهد العمل، ليكون البقاع قبلة للسواح كما ما هو قبلة لطلاب العلم".