اندلاع حريق كبير في المشرف يحاصر المنازل ويمتد نحو جامعة رفيق الحريري

أفادت جمعية "اليازا" بأن حريقا كبيرا اندلع في المشرف حاصر المنازل ويمتد نحو جامعة رفيق الحريري والأهالي يناشدون الدفاع المدني والجيش التدخل لمحاصرة الحريق.

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