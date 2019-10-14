النشرة: الجيش السوري يستعد للإنتشار في القامشلي والحسكة

اكد مصدر عسكري ميداني لـ"النشرة" ان ​الجيش السوري​ المتواجد في القامشلي والحسكة بدأ بالتجمع للانتشار في القامشلي وعلى الحدود السورية في شمال الحسكة وشهدت مدينتي القامشلي عند الحدود السورية التركية والحسكة احتفالات حتى ساعات متاخرة من الليل احتفاء باعلان الجيش توجهه الى شمال ومواجهة القوات التركية المعادية.

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