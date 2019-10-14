النيران تلتهم كنيسة مار جرجس في حلوان - مصر

اندلع حريق هائل ليل أمس داخل كنيسة مار جرجس بدائرة قسم حلوان- مصر، وجرى الدفع بـ10 سيارات إطفاء و4 سيارات إسعاف، للسيطرة على الحريق.
ولفت القس بشارة راعي كنيسة مارجرجس، الى أن أسباب الحريق لا تزال غامضة، لكن الحريق أدى إلى تدمير الكنيسة بالكامل، قبل أن تستطيع قوات الحماية المدنية بالقاهرة السيطرة على الموقف وعدم امتداد النيران للمباني الخدمية المجاورة للكنيسة.
وأكد أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات نظرا لخلو الكنيسة في هذا الوقت من أي شخص، مشيرا إلى أن قيادات الداخلية انتقلت على الفور إلى مكان الحادث.
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