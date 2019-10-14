دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper التلفزيون التونسي: فوز قيس سعيد بالرئاسة بنسبة 75%

أعلن التليفزيون الرسمي في تونس، مساء اليوم الأحد، فوز المرشح المستقل قيس سعيد برئاسة تونس بنسبة 75% من الأصوات، مقابل 25% لمنافسه نبيل القروي، زعيم حزب قلب تونس.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، أعلن أن نسبة المشاركة للانتخابات بلغت 57.8%، وذلك في 70% من مكاتب الاقتراع، وهي مرشّحة للارتفاع مع فرز باقي المكاتب.

وأشار بفون إلى أنه تمّ تسجيل أعلى نسبة تصويت في دائرة قبلي؛ حيث بلغت النسبة 66.3%، مضيفًا أن آخر مكتب اقتراع في الخارج سيغلق غدًا الإثنين في الساعة الـ9 صباحًا.