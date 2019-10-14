شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "إسكان البرلمان": تعديل قانون 119 يهدف لتسهيل استخراج رخصة البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، يهدف للحفاظ على الثروة العقارية، وذلك من خلال تيسير إجراءات استخراج التراخيص، والقضاء على ظاهرة البناء المخالف، ووقف النمو العشوائى.

وأضاف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك عدد من التعديلات التى تهدف لتحقيق فلسفة القانون فى ثوبه الجديد، أبرزها عدم تغيير النشاط، خاصة بعدما تسبب هذا الأمر فى العديد من المخالفات على مستوى الجمهورية، بالإضافة لوضع اشتراطات وتوقيتات محددة ومعينة لاستخراج رخصة البناء.

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وأشار وكيل اللجنة، إلى أن التعديلات تهدف لأن يتم استخراج رخصة البناء من خلال مكاتب استشارية هندسية، وذلك فى خطوة للقضاء على بعض الملاحظات التى كانت تتم فى الوقت السابق بشأن استخراج التراخيص من المحليات، إلى جانب أن التعديل يهدف لمنح وزارة الزراعة مزيد من الصلاحية لإزالة التعديات الخاصة بالنباء خارج الأحوزة العمرانية، وذلك فى خطوة صريحة للحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات.