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برلمانى يطالب بجدول زمنى للانتهاء من مشروعات الصرف الصحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب ماجد طوبيا، بطلب إحاطة بشأن مشروعات الصرف الصحى المتوقفة على مستوى الجمهورية، مطالبا، بحصرها ووضع آلية لاستئناف العمل فيها مرة أخرى، وفقا للاعتمادات المالية المتاحة، ووضع جدول زمنى بناء على ذلك، والالتزام بالتنفيذ وفقا للمواعيد المحددة.

 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك العديد من مشروعات الصرف الصحى التى تم توقف العمل فيها على مستوى الجمهورية، بعضها بدأ العمل فيها منذ ما يقرب من 10 سنوات وتوقف العمل فجأة، مشددا على ضرورة أن تكون هناك قاعدة بيانات بكافة المشروعات، تتضمن نسبة الأعمال، والنسبة المتبقية، وأسباب التوقف، والاعتماد المالى المطلوب للانتهاء من هذه الأعمال.

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واقترح عضو مجلس النواب، عدم التعامل مع الشركات المتقاعسة عن تنفيذ الأعمال، شريطة أن يتم الانتهاء من الأعمال المسندة إليها، ويتم تحديد الأولويات فى استئناف الأعمال، وعدم البدء فى مشروعات جديدة قبل الانتهاء من القائمة بالفعل، وضرورة مراعاة الأماكن الأكثر احتياجا فى التنفيذ.

 

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