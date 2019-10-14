اليوم.. الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد

محمد اسماعيل - القاهرة - ستوكهولم- (د ب أ):
تعلن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الاثنين، اسم الفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد في أعقاب الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز نوبل في الطب والفيزياء والكيمياء والآداب والسلام الأسبوع الماضي.
ومن المقرر أن يعلن عن الفائز في الساعة 11 و45 دقيقة صباحًا بالتوقيت المحلي.
وفازا الأمريكيان ويليام نوردهاوس وبول رومر، بجائزة نوبل للعلوم الاقتصادية لعام 2018 مناصفة لجهودهما في "تصميم أساليب لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحًا: النمو المستدام في الاقتصاد العالمي ورفاهية سكان العالم".
وتقدر قيمة الجائزة بـ 9 ملايين كرون أو ما يعادل 908 آلاف دولار، وهي نفس قيمة جوائز نوبل الأخرى.
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