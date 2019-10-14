انهيار منزل دون خسائر بشرية في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:
شهد مركز طما بمحافظة سوهاج، اليوم الاثنين، انهيار منزل جزئيًا من طابقين، دون خسائر بشرية.
وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة طما، بانهيار جزء من منزل دائرة المركز.
وتبين من تحريات إدارة البحث الجنائي، انهيار الجزء الخلفي من منزل مكون من طابقين ومبني بالطوب الأحمر والطين ملك "خلف. ع" غير مأهول بالسكان، دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية بأحد.
وقال شقيق مالك المنزل إن سبب الانهيار قدم المنزل وتهالكه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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