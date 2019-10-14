ولاية سيناء ومحاكمة ريهام سعيد.. ضمن نشرة المحاكمات الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تشهد المحاكم، اليوم الاثنين، عددًا من الجلسات المهمة التي تشغل الرأي العام، تستمع المحكمة في بعضها إلى المرافعة، وتصدر الحكم في أخرى.

ويقدم (الخليج 365) فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

- الجنايات تستمع للشهود في محاكمة 555 متهمًا بقضية "ولاية سيناء 4" اليوم

تستمع المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، للشهود في محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية المعروفة إعلاميًا بـ "ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء.

وضمت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.

وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.

وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفر العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.

- الجنايات تُحاكم العضو المنتدب لشركة "إيجوث" اليوم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، محاكمة العضو المنتدب لشركة "إيجوث" في اتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 13 مليونًا و543 ألف جنيه.

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ومن المقرر أن تتسلم المحكمة خلال الجلسة تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع عن ثروة المتهم بعدما اعترض دفاعه على التقرير الأول.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهم ممدوح محمد عبده رطب، 65 سنة، العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، حال كونه العضو المنتدب بإحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، المالكة لعدة فنادق منها فندقي ماريوت ومينا هاوس القاهرة، بالحصول لنفسه ولزوجاته إيمان أحمد مصطفى علم الدين، وماجدولين محمد حسن العسيلي، وسهام الكبير محمد، وولديه القصر مهند ومروان، على كسب غير مشروع بقيمة 13 مليونًا و543 ألفًا و415 جنيهًا باستغلال صفته الوظيفية.

وأضافت تحريات عمرو توفيق حسن عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن المتهم تحصل خلال الفترة من 2012 لـ 2016 على دخل ومشتملاته مبلغ 2.344 مليون جنيه، وأنه تحصل على الكسب غير المشروع من رشاوي لاستغلاله سلطات وظيفته.

- أولى جلسات محاكمة ريهام سعيد بسبب حلقة "السمنة"

تنظر محكمة جنح الجيزة، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة الإعلامية ريهام سعيد بتهمة ازدراء وإهانة الشعب المصري في حلقة أذاعتها عن "السمنة".

تضمنت الدعوى التي تقدم بها أشرف ناجي المحامي ضد ريهام سعيد بأن الشعب تفاجأ خلال برنامج صبايا المذاع على قناة الحياة، أن الإعلامية توجه فيه إهانات بالغة لقطاع كبير من المصريين واستخدمت عبارات، وأوصاف لا تليق أن تقال فى برنامج.

أضافت الدعوي أن ريهام سعيد سخرت من مرضى السمنة، وقالت عنهم أنهم ميتين، وأنهم عالة على أسرهم وعالة على المجتمع، وزعمت "المرأة التخينة تشوه المنظر ورائحتها كريهة، وتحتوى على سموم فى تعميم غريب عن جميع مرضى السمنة"، مما أهان عددا كبيرا من الشعب.

وتضمنت الدعوى أن ما صدر من المعلن إليها يعد تصريحا غريبا أن يصدر من مذيعة كبيرة على الهواء مباشرة، وفى برنامج مشهور يذاع فى جميع أرجاء الوطن العربى، مما تسبب فى أن تقوم النقابة العامة للإعلاميين، وكذلك قناة الحياة بوقف البرنامج.