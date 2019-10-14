بوتين يزور السعودية والإمارات لتعزيز الاستثمارات في روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (د ب أ):

يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، المملكة العربية السعودية ويتوجه بعدها إلى الإمارات العربية المتحدة، في اليوم التالي، لجذب الاستثمارات إلى الاقتصاد الروسي المتعثر.

وجاء في تصريحات صادرة عن مكتب الرئيس الروسي، أنه من المقرر أن يلتقي بوتين مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد إمارة أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، للتركيز على التجارة والاستثمارات.

وتعرض الاقتصاد الروسي للشلل خلال السنوات الأخيرة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا بسبب أوكرانيا وانخفاض أسعار النفط الذي يتعبر صادرات روسيا الرئيسية، ويبدو أن روسيا غير قادرة على تحقيق تقديرات النمو بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وتسعى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى تنويع اقتصاداتها بعيدًا عن الاعتماد على النفط لأن أسعار السلعة تراجعت بسبب وفرة المعروض العالمي.