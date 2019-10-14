إطلاق نار بمركز تجاري في فلوريدا

قالت الشرطة في مدينة بوكا راتون بولاية فلوريدا الأميركية، إنها هرعت إلى مركز للتسوق للتحقيق في تقارير عن وقوع إطلاق نار هناك.

وأضافت الشرطة على "تويتر" أن أفراد إدارة الشرطة في بوكا راتون موجودون حالياً في مركز تاون سنتر "ويقومون بعملية تفتيش دقيق للمنطقة "وحثت الناس على الابتعاد عن المكان.

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