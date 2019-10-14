حالة الطقس: تقلبات جوية.. رياح ساخنة وفرصة لأمطار خفيفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن تنشأ حالة من الاضطرابات الجوية نتيجة قدوم حوض علوي بارد في البحر المتوسط إلى الغرب من البلاد، بالتزامن مع هبوب الرياح الساخنة من الجنوب والشرق وتدفقات من الرطوبة، مما يؤدي إلى نشوء السحب وهطول الأمطار التي قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية في بعض المناطق على فترات متباعدة، وتكون الفرصة الأفضل خلال يوم الثلاثاء خصوصا. مع ساعات الظهر والمساء.

ويتوقع أن تهطل الأمطار بشكل محلي وعشوائي وتتركز الفرصة في جنوب شرق البلاد وكذلك أجزاء من شمال البلاد ومناطق متفرقة أخرى، حيث ستتأثر بعض المناطق بزخات رعدية قد تكون غزيرة نسبيا بشكل محلي، وذلك بصورة أكبر من بعض المناطق الأخري التي قد لا تتلقى أي هطولات هامة، كما هو معهود في حالات عدم الاستقرار الجوي.

ورغم فرصة الأمطار الحاضرة خصوصا يوم الثلاثاء، إلا أن الأجواء ستكون حارة بشكل ملموس، حيث تكون درجات الحرارة مرتفعة فوق معدلاتها، كما يتوقع أن تتقلب الرياح وتكون شرقية في بعض الفترات، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة في نسب الغبار في الأجواء.

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ومع ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة نسبيا بوجه عام خصوصا في الجبال مع فرصة لأمطار خفيفة أو رذاذ، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه ما بين شرقية إلى غربية وتنشط أحيانا وقد تثير الغبار.

ويتوقع أن تنخفض درجات الحرارة قليلا، يوم الأربعاء مع بقائها مرتفعة، وتنخفض بشكل إضافي يوم الخميس لتعود الأجواء خريفية إلى صيفية معتدلة مع نهاية الأسبوع.

وتكون الفرصة مهيأة لهطول زخات محلية في بعض المناطق بشكل محلي ومحدود، ومع ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة نسبياً بوجه عام خصوصا في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.