شكرا لقرائتكم الجبير: استهداف الناقلات ليس من سلوك السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - دعا عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، إلى التريث لمعرفة ما حدث لناقلة النفط الإيرانية "سابيتي" قبل القفز إلى استنتاجات، مؤكداً أن قصة الناقلة التي قالت طهران إنها استُهدفت يوم الجمعة الماضي في البحر الأحمر غير كاملة.
كما جدد الجبير، خلال لقاء في مقر وزارة الخارجية بالرياض الأحد مع عدد من الإعلاميين، التأكيد على أن المملكة لا تنتهج مثل هذا السلوك أبداً (في إشارة إلى استهداف الناقلات)، كما أنها ليست الطريقة التي تعمل بها، ولم يكن هذا أسلوبها في السابق".
وكانت السعودية نفت قبل يومين أي مزاعم بشأن ضلوعها في هجوم صاروخي على ناقلة النفط الإيرانية "سابيتي" في البحر الأحمر قبالة سواحل المملكة، وقالت إنها تلقت استغاثة من الناقلة، لكنها أبحرت قبل إغاثتها وأغلقت نظام التتبع الآلي.
كما أكدت السعودية التزامها وحرصها على أمن وسلامة الملاحة البحرية والتزامها الاتفاقيات والأعراف الدولية المنظمة لذلك.
يذكر أن إيران كانت أعلنت الجمعة، السيطرة على تسرب نفطي، بعد "انفجار" في ناقلة تابعة لها في البحر الأحمر.
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